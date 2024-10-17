Ексгравець збірної Англії у 32-річному віці може очолити клуб Чемпіоншипу

Колишній півзахисник Арсенала та збірної Англії Джек Вілшир незабаром очолить Норвіч.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Сторони находяться у заключній фазі перемовин, які стартували сьогодні. "Каноніри" готові відпустити його. 32-річний фахівець з 2022 року працює в академії лондонського клубу.

🟡🟢 Jack Wilshere, on the verge of becoming new Norwich City head coach as the agreement is being completed.



Talks started today as @cjsouthwell1902 reported and Arsenal are prepared to give the green light. pic.twitter.com/zy3wftx3SA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024

Джек – вихованець Арсенала. За першу команду він дебютував у сезоні 2008/2009, коли йому було 16 років. За 10 років у команді хавбек відіграв 197 матчів і забив 14 голів.

Також виступав за Болтон, Борнмут, Вест Гем та данський Орхус. Через постійні травми у 30-річному віці вирішив завершити кар'єру. На його рахунку 34 гри за збірну Англії.