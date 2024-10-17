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Ексгравець збірної Англії у 32-річному віці може очолити клуб Чемпіоншипу

Руслан Травкін — 17 жовтня, 22:45
Ексгравець збірної Англії у 32-річному віці може очолити клуб Чемпіоншипу
Джек Вілшир
instagram.com/officialarsenalacademy/

Колишній півзахисник Арсенала та збірної Англії Джек Вілшир незабаром очолить Норвіч.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Сторони находяться у заключній фазі перемовин, які стартували сьогодні. "Каноніри" готові відпустити його. 32-річний фахівець з 2022 року працює в академії лондонського клубу.

Джек – вихованець Арсенала. За першу команду він дебютував у сезоні 2008/2009, коли йому було 16 років. За 10 років у команді хавбек відіграв 197 матчів і забив 14 голів.

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Також виступав за Болтон, Борнмут, Вест Гем та данський Орхус. Через постійні травми у 30-річному віці вирішив завершити кар'єру. На його рахунку 34 гри за збірну Англії.

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