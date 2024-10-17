Ексгравець збірної Англії у 32-річному віці може очолити клуб Чемпіоншипу
Джек Вілшир
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Колишній півзахисник Арсенала та збірної Англії Джек Вілшир незабаром очолить Норвіч.
Про це повідомляє Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Сторони находяться у заключній фазі перемовин, які стартували сьогодні. "Каноніри" готові відпустити його. 32-річний фахівець з 2022 року працює в академії лондонського клубу.
Джек – вихованець Арсенала. За першу команду він дебютував у сезоні 2008/2009, коли йому було 16 років. За 10 років у команді хавбек відіграв 197 матчів і забив 14 голів.
Також виступав за Болтон, Борнмут, Вест Гем та данський Орхус. Через постійні травми у 30-річному віці вирішив завершити кар'єру. На його рахунку 34 гри за збірну Англії.