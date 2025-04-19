Ексзірка Арсенала та Ювентуса став граючим тренером Кардіффа

Іменитий валійський півзахисник Кардіффа Аарон Ремзі призначений на посаду граючого тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба валійського клубу.

Сьогодні, 19 квітня, Омер Різа був звільнений з посади головного тренера команди. До завершення сезону діями команди керуватиме Ремзі. До завершення сезону на Кардіфф чекають три матчі Чемпіоншипу: проти Оксфорда, Вест Бромвіча та Норвіча, які відбудуться 21 і 26 квітня та 3 травня відповідно.

На даний момент Кардіфф посідає передостаннє, 23 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, відстаючи від рятівної 21 позиції всього на 1 очко.

Контракт Ремзі як гравця з Кардіффом діє до кінця нинішнього сезону. В поточній кампанії хавбек взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 684 хвилини.