Мексиканський клуб оголосив про підписання ексфутболіста Арсенала

Колишній футболіст Арсенала та збірної Вельсу Аарон Ремзі приєднався до мексиканського Пумас.

Про це повідомила пресслужба "пум".

Деталі підписаного контракту залишаються невідомими. Останнім клубом Ремзі був Кардіфф Сіті, за який він виступав з 2023 року. Окрім того, хавбек виконував функції граючого тренера та виводив команду у цьому амплуа на завершальні матчі сезон Чемпіоншипу.

✍️ ¡Firmó Aaron Ramsey!



El mediocampista 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 galés plasmó en Cantera la firma del contrato que lo vincula con el Club Universidad Nacional, a partir de ahora.



¡Vamos, Pumas! 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/UY5oT80GdK — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2025

Окрім Кардіффа, Ремзі у своїй кар’єрі також грав за Ноттінгем Форест, Арсенал, Ювентус, Рейнджерс і Ніццу. Провів 86 матчів за збірну Вельсу та відзначився у них 21 голом.

Раніше повідомлялось, що інший ексфутболіст "канонірів" повернувся до Європи та став гравцем Лілля.