Колишня зірка Арсеналу завершив кар’єру

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 13:36
Відомий валлійський півзахисник Аарон Ремзі оголосив про завершення кар'єри гравця у віці 35 років.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Уельсу.

Останнім клубом у кар'єрі Ремзі був мексиканський Пумас, за який він виступав липня до жовтня 2025 року. Контракт був достроково розірваний через серйозну травму коліна гравця.

Ремзі найбільше відомий за виступами за Арсенал у 2008 – 2019 роках. Також захищав кольори Кардіффа, Ноттінгем Форест, Ювентуса, Рейнджерс і Ніцци. У 2025 році поєднував гру за Кардіфф із тимчасовим виконанням обов'язків головного тренера команди.

У 2008 – 2019 роках Ремзі провів 86 матчів і забив 21 гол за збірну Уельсу, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2016 та 2020 років, а також чемпіонаті світу 2022 року.

