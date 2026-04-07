Колишня зірка Арсеналу завершив кар’єру

Відомий валлійський півзахисник Аарон Ремзі оголосив про завершення кар'єри гравця у віці 35 років.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Уельсу.

Останнім клубом у кар'єрі Ремзі був мексиканський Пумас, за який він виступав липня до жовтня 2025 року. Контракт був достроково розірваний через серйозну травму коліна гравця.

Ремзі найбільше відомий за виступами за Арсенал у 2008 – 2019 роках. Також захищав кольори Кардіффа, Ноттінгем Форест, Ювентуса, Рейнджерс і Ніцци. У 2025 році поєднував гру за Кардіфф із тимчасовим виконанням обов'язків головного тренера команди.

У 2008 – 2019 роках Ремзі провів 86 матчів і забив 21 гол за збірну Уельсу, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2016 та 2020 років, а також чемпіонаті світу 2022 року.