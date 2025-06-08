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Ексзірка Арсенала продовжить кар’єру в Мексиці

Олег Дідух — 8 червня 2025, 20:29
Ексзірка Арсенала продовжить кар’єру в Мексиці
Аарон Ремзі
ФК Кардіфф

Відомий валлійський півзахисник Аарон Ремзі продовжить кар’єру в чемпіонаті Мексики.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, найближчими днями 34-річний півзахисник підпише контракт із Пумас. Він перейде у мексиканський клуб на правах вільного агента – його контракт із Кардіффом діє до кінця червня поточного року.

Кольори валлійського клубу Ремзі захищав протягом двох останніх років. У сезоні-2024/25 провів 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. Під кінець сезону був граючим тренером команди.

Окрім Кардіффа, Ремзі у своїй кар’єрі також грав за Ноттінгем Форест, Арсенал, Ювентус, Рейнджерс і Ніццу. Провів 86 матчів за збірну Вельсу та відзначився у них 21 голом.

Кардіфф Аарон Ремзі

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