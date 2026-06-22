35-річна ексзірка Арсенала може очолити Оксфорд
Відомий валлійський півзахисник Аарон Ремзі може стати головним тренером Оксфорд Юнайтед.
Про це повідомляє talkSPORT.
Наразі між сторонами тривають переговори.
Напередодні Оксфорд Юнайтед припинив співпрацю з головним тренером Меттом Блумфілдом. Під його керівництвом команда минулого сезону фінішувала 22-ю в Чемпіоншипі, опустившись до Ліги 1.
Ремзі завершив кар'єру футболіста у квітні. Останнім клубом у кар'єрі Ремзі був мексиканський Пумас, за який він виступав липня до жовтня 2025 року. Контракт був достроково розірваний через серйозну травму коліна гравця.
Ремзі найбільше відомий за виступами за Арсенал у 2008 – 2019 роках. Також захищав кольори Кардіффа, Ноттінгем Форест, Ювентуса, Рейнджерс і Ніцци. У 2025 році поєднував гру за Кардіфф із тимчасовим виконанням обов'язків головного тренера команди.
У 2008 – 2019 роках Ремзі провів 86 матчів і забив 21 гол за збірну Уельсу, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2016 та 2020 років, а також чемпіонаті світу 2022 року.