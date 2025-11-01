Вистачило на шість матчів: колишня зірка Арсенала розірвав контракт із клубом через чергову травму

Колишній хавбек Арсенала Аарон Ремзі вирішив розірвати свій контракт з мексиканським Пумас, до якого він приєднався минулого літа.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 31 жовтня, сторони достроково припинили співпрацю після нещодавньої м'язової травми гравця. Виходи Ремзі на поле були обмежені через його одужання після операції на підколінному сухожиллі, яку він переніс раніше цього року.

Поза полем Ремзі також має проблеми, пов'язані зі зникненням свого собаки Хейло. В останні тижні він неодноразово писав про те, що шукає допомоги у пошуку свого улюбленця, а також не міг приєднатися до команди, оскільки займався пошуками собаки в Гуанахуато.

Аарон Ремзі перейшов до Пумас у липні минулого року у статусі вільного агента після закінчення свого другого періоду в рідному Кардіфф Сіті. З того моменту 34-річний валлієць взяв участь у шести матчах з 15 можливих, відзначився одним голом і тільки тричі виходив у стартовому складі.

Нагадаємо, що чергові проблеми з'явилися в іншого півзахисника: дебют Поля Погба за Монако відкладається через травму французького футболіста.