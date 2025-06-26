Екстренер Роми очолив клуб Серії А

Лечче оголосив про призначення Еусебіо Ді Франческо на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

55-річний фахівець підписав однорічний контракт з можливістю автоматичного продовження ще на рік, якщо клуб збереже прописку у Серії А. Фінансові деталі не розголошуються.

На цій посаді він замінить Марко Джампаоло. якого звільнили з посади на початку червня.

Ді Франческо вже очолював у Лечче – у 2011 році. Після цього він працював у Сассуоло, Ромі, Сампдорії, Кальярі, Вероні, Фрозіноні та Венеції.

У попередньому сезоні Лечче зміг врятуватися в Серії А лише в останньому турі чемпіонату, зайнявши 17-те місце.

Раніше повідомлялося про те, що Клаудіо Раньєрі відмовився очолити збірну Італії.