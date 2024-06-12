Лавриненко стане асистентом Лупашка в Карпатах

Екстренер Інгульця та Вереса Сергій Лавриненко продовжить кар'єру в Карпатах.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Колишній головний тренер Інгульця Владислав Лупашко влітку очолить Карпати U-19. У його штаб увійдуть Ігор Єрмаков та Богдан Шуст. Також на правах асистента має доєднатися Сергій Лавриненко.

Нагадаємо, тренер в грудні був звільнений з посади головного тренера Вереса.

Лупашко напередодні покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.

Зазначимо, що Лупашко та Лавриненко вже працювали разом. Владислав входив у тренерський штаб Лавриненка в Інгульці.