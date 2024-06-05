Лавриненко відреагував на зраду ексгравця збірної України

Екстренер Інгульця та Вереса Сергій Лавриненко засудив вчинок колишнього футболіста збірної України з футболу Дмитра Іванісені, який отримав російський паспорт.

Цитує Лавриненка NV.

"Що можу сказати про те, що Іванісеня отримав російський паспорт? Те, що в нього немає розуму. Такі моменти не хочеться коментувати. Коли в країні вже третій рік йде повномасштабна війна і приймати громадянство країни-агресора, то немає, що коментувати. Це просто така зрада свого народу, свого міста, де він грав, де багато в нього, я думаю, залишилось і знайомих, і друзів. Дуже негарний вчинок, якщо це так можна характеризувати.

У нього точно був вибір, куди поїхати. Він міг би вибрати іншу країну, грати та продовжувати там кар'єру. Є багато людей, які вибрали грати не в Україні, але й не в Росії", — сказав Лавриненко.