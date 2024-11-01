Лаутаро виграв нагороду Golden Foot-2024

Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес виграв індивідуальну премію "Golden Foot", яка щорічно вручається за спортивні успіхи.

Мартінес минулого сезону зі своїм клубом виграв чемпіонату Італії, а з національною збірною тріумфував на Кубку Америки, відзначившись вирішальним голом у фіналі.

На його рахунку 24 голи та 3 результативні передачі у Серії А сезону-2023/24, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром.

Lautaro Martínez 🇦🇷 wins the Golden Foot Awards 2024 🌟 pic.twitter.com/Gem8rYyeIb — GOLDEN FOOT • Monaco (@GoldenFootMC) November 1, 2024

Попереднім власником нагороди є поляк Роберт Левандовський, який отримав титул у 2022 році.

Напередодні півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі виграв Золотий м’яч-2024.