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Лаутаро виграв нагороду Golden Foot-2024

Олександр Булава — 1 листопада, 17:40
Лаутаро виграв нагороду Golden Foot-2024

Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес виграв індивідуальну премію "Golden Foot", яка щорічно вручається за спортивні успіхи.

Мартінес минулого сезону зі своїм клубом виграв чемпіонату Італії, а з національною збірною тріумфував на Кубку Америки, відзначившись вирішальним голом у фіналі.

На його рахунку 24 голи та 3 результативні передачі у Серії А сезону-2023/24, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром.

Попереднім власником нагороди є поляк Роберт Левандовський, який отримав титул у 2022 році.

Напередодні півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі виграв Золотий м’яч-2024.

Інтер Лаутаро Мартінес

Лаутаро Мартінес

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