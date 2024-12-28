Парма у більшості дотиснула Монцу, Інтер на виїзді переграв Кальярі у 18 турі Серії А
Сьогодні, 28 грудня, чотирма матчами стартував 18-й тур італійської Сері А з футболу.
Так, у перших зустрічах ігрового дня Парма перемогла Монцу, а Емполі програв Дженоа.
У ще одному матчі Інтер переконливо переграв Кальярі, забивши у ворота суперника три "сухих" м'ячі. Після цієї перемоги команда Сімоне Індзагі, принаймні тимчасово, очолила турнірну таблицю першості.
Завершить ігровий день центральний матч туру, в я кому Аталанта на виїзді зіграє проти Лаціо. Обидва колективи йдуть на 2-й та 4-й сходинці відповідно.
Чемпіонат Італії – Серія А
18 тур, 28 грудня
Емполі – Дженоа 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 46 Бадель, 0:2 – 68 Екубан, 1:2 – 74 Еспозіто
Парма – Монца 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 56 Ернані, 1:1 – 85 Перейра, 2:1 – 90+8 Валенті
Вилучення: 54 – Марі (друга жовта)
Кальярі – Інтер 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Бастоні, 0:2 – 71 Мартінес, 0:3 – 78 Чалханоглу
- 21:45 Лаціо – Аталанта
У понеділок, 23 грудня, було зіграно два заключні матчі 17 туру чемпіонату Італії, в яких Удінезе сенсаційно переграв Фіорентину, а Інтер не мав проблем з Комо.