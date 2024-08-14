РФШ забив 7 голів Санта-Коломі та вийшов до плейоф кваліфікації Ліги Європи

Латвійський ФК РФШ вдруге здолав представника Андори Санта-Колому та вийшов до плейоф кваліфікації групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася з рахунком 7:0. У першій грі також перемогу святкували гравці РФШ — 2:0.

Ліга Європи УЄФА 2024/2025 — кваліфікація

третій раунд, 14 серпня

РФШ (Латвія) — Санта-Колома (Андора) 7:0

У наступному раунді РФШ зіграє з переможцем пари Динамо (Білорусь) — Лінкольн (Гібралтар). Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.

Зазначимо, що у четвер, 15 серпня, свій матч у турнірі зіграє криворізький Кривбас проти Вікторії Плзень. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь чеського колективу.