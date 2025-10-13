Лапорта: Мої відносини з Мессі знову покращуються

Президент Барселони Жоан Лапорта поговорив про відносини з Ліонелем Мессі та на якому рівні вони зараз перебувають.

Слова 63-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

Влітку 2021 року Мессі був змушений залишити Барселону у статусі вільного агента та перейти до ПСЖ. Це сталося в результаті того, що каталонський клуб не зміг продовжити контракт зі своїм найкращим гравцем.

Лапорта визнав, що саме в той момент значно погіршилися його відносини з аргентинським футболістом. Проте він запевнив, що ситуація покращується.

"З Лео Мессі у нас були чудові стосунки, які погіршилися, коли ми не змогли продовжити його контракт. Але вони знову покращуються", – сказав Лапорта.

Президент "синьо-гранатових" також висловив сподівання, що їм вдасться влаштувати довгоочікуване повноцінне прощання з Мессі на "Камп Ноу".

"Ми сподіваємося, що він отримає велику шану, якої він справді заслуговує".

За першу команду Барселони Ліонель Мессі зіграв 778 матчів, у яких забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі. Разом із каталонцями аргентинець виграв 35 трофеїв, у тому числі 10 титулів чемпіона Іспанії та 4 кубки Ліги чемпіонів.

Раніше з'явилася інформація, що Ліонель Мессі прибув до розташування збірної Аргентини після матчів МЛС.