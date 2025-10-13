Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лапорта: Мої відносини з Мессі знову покращуються

Олексій Погорелов — 13 жовтня 2025, 14:04
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта
ФК Барселона

Президент Барселони Жоан Лапорта поговорив про відносини з Ліонелем Мессі та на якому рівні вони зараз перебувають.

Слова 63-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

Влітку 2021 року Мессі був змушений залишити Барселону у статусі вільного агента та перейти до ПСЖ. Це сталося в результаті того, що каталонський клуб не зміг продовжити контракт зі своїм найкращим гравцем.

Лапорта визнав, що саме в той момент значно погіршилися його відносини з аргентинським футболістом. Проте він запевнив, що ситуація покращується.

"З Лео Мессі у нас були чудові стосунки, які погіршилися, коли ми не змогли продовжити його контракт. Але вони знову покращуються", – сказав Лапорта.

Президент "синьо-гранатових" також висловив сподівання, що їм вдасться влаштувати довгоочікуване повноцінне прощання з Мессі на "Камп Ноу".

"Ми сподіваємося, що він отримає велику шану, якої він справді заслуговує".

За першу команду Барселони Ліонель Мессі зіграв 778 матчів, у яких забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі. Разом із каталонцями аргентинець виграв 35 трофеїв, у тому числі 10 титулів чемпіона Іспанії та 4 кубки Ліги чемпіонів.

Раніше з'явилася інформація, що Ліонель Мессі прибув до розташування збірної Аргентини після матчів МЛС.

Барселона Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліонель Мессі Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

Ми виступаємо за мир, – Лапорта сподівається помирити Барселону з УЄФА, не виходячи з проєкту Суперліги
У Барселоні визначилися із наступником Левандовського – ЗМІ
Герой для бідних, негідник для Барселони: як Хав'єр Тебас рятує і топить іспанську Ла Лігу
Барселона попросила УЄФА перенести перший домашній матч Ліги чемпіонів на поле суперника
Барселона побудує нову баскетбольну арену

Останні новини