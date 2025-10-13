Мессі прибув у розташування збірної Аргентини

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі прибув до розташування збірної Аргентини після гри за Інтер Маямі в МЛС.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий форвард отримав виклик від Ліонеля Скалоні на товариські ігри з Венесуелою та Пуерто-Рико, але згодом отримав дозвіл повернутись в клуб для участі в матчі з Атлантою.

Після поєдинку МЛС Мессі повернувся до національної команди та зможе взяти участь у грі з Пуерто-Рико.

Товариський матч збірної Аргентини відбудеться у середу, 15 жовтня о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, Інтер Маямі переграв Атланту, а сам Мессі встановив історичний рекорд чемпіонату.