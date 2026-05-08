Ланс з мінімальним рахунком переграв Нант у стартовому матчі 33 туру Ліги 1

У п'ятницю, 8 травня, відбувся стартовий матч 33 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26, у якому Ланс вдома переграв Нант.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у складі господарів забив Соареш за 11 хвилин до завершення основного часу, на що гості так нічим і не відповіли.

У підсумку Ланс набрав 67 очок та зміцнив свою позицію на другому місці в турнірній таблиці, однак відставання від першого ПСЖ складає 3 залікових бали, а парижани свій матч ще не зіграли.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

33 тур, 8 травня

Ланс – Нант 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Соареш

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі гол українського форварда Романа Яремчука допоміг Ліону перемогти Ренн.