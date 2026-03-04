Лаціо та Аталанта не виявили сильнішого у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії

У середу, 4 березня, відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу сезону-2025/26, у якому Лаціо вдома зіграв унічию з Аталантою.

Всі головні події розвивалися у другому таймі, на початку якого Деле-Башіру вивів римлян вперед, однак вже за кілька хвилин Пашалич відновив паритет на табло.

З 3 хвилини до фінального свистка Діа вдруге вивів "орлів" вперед, і здавалося, що перемога в кишені, однак на 90-й хвилині "богиню" від поразки врятував Муса.

Матч-відповідь команди зіграють 22 квітня, початок о 19:00 за київським часом.

Кубок Італії – Півфінал

Перший матч, 4 березня

Лаціо – Аталанта 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Деле-Башіру, 1:1 – 51 Пашалич, 2:1 – 83 Діа, 2:2 – 90 Муса

Нагадаємо, в іншій парі півфіналістів Інтер та Комо також зіграли внічию.