Лаціо дотиснув Сассуоло у 28 турі Серії А

У понеділок, 9 березня, відбувся заключний матч 28 туру італійської Серії А з футболу, в якому Лаціо вдома обіграв Сассуоло.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

Півзахисник римлян Даніель Мальдіні вивів свій клуб вперед вже на 2-й хвилині гри. На це гості відповіли влучним ударом Арман Лор'єнте на 35-й хвилині.

Перемогу Лаціо приніс гол Адама Марушича на 90+2 хвилині, коли використав помилку голкіпера на виході.

Чемпіонат Італії – Серія А

28 тур, 9 березня

Лаціо – Сассуоло 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 2 Мальдіні, 1:1 – 35 Лор'єнте, 2:1 – 90+2 Марушич

Standings provided by Sofascore

Напередодні Дженоа з Малиновським здолала Рому, а Мілан переграв Інтер.