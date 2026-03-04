Українська правда
Комо та Інтер не виявили сильнішого у півфіналі Кубку Італії

Микола Літвінов — 4 березня 2026, 00:20
У першому півфінальному поєдинку Кубку Італії Комо на власному полі приймав міланський Інтер.

Зустріч завершилася без забитих м'ячів – 0:0.

Попри низку замін з обох сторін у другому таймі (зокрема, появу на полі Тюрама, Зєлінського та Дюмфріса у складі гостей), жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок у цьому протистоянні.

Оскільки перший матч не виявив переможця, ім'я фіналіста турніру визначиться за підсумками другої гри.

Кубок Італії – Півфінал
3 березня

Комо – Інтер 0:0

Матч-відповідь, де номінальним господарем виступлять "нерадзуррі", запланований на 22 квітня 2026 року о 19:00.

Нагадаємо, нещодавно міланський Інтер відмовився продавати Арсеналу форварда збірної Італії Франческо Піо Еспозіто.

