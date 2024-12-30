Голанд – про перемогу над Лестером: Важливо дивитись вперед

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував перемогу над Лестером в межах АПЛ, яка стала для його команди першою за останні п'ять матчів.

Слова норвежця наводить Talksport.

"Гадаю, нам треба дивитись вперед, ла*но трапляється. Ми повинні зберігати позитивне налаштування та сфокусуватись на дійсно правильних речах. Завжди приємно забивати. Це був дуже важливий м'яч, адже Лестер класно грав. Ми знали, що буде важко", – розповів Голанд.

У сезоні-2024/25 Ерлінг зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 голів та віддав один асист.

Зазначимо, що після перемоги над "лисицями" Манчестер Сіті повернувся на п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше цей матч прокоментував наставник "містян" Жузеп Гвардіола.

Окрім того, Голанд став одним з двох найдорожчих футболістів світу.