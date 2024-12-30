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Гвардіола – про перемогу над Лестером: Такі матчі не приносять мені задоволення

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 08:56
Гвардіола – про перемогу над Лестером: Такі матчі не приносять мені задоволення
Жузеп Гвардіола
BBC

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Лестером в матчі 19 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Такі перемоги не приносять мені задоволення, я просто відчув деяке полегшення. Сьогодні ми ще раз довели, що не можемо витримати всі 90 хвилин матчу в одному темпі.

Ми дуже далекі від перемоги в АПЛ. У нас немає шансів, нам потрібно дивитись на Кубок Англії та топ-4.

Матч проти Манчестер Юнайтед зламав нас. Потім були дуже важкі ігри проти Евертона та Астон Вілли", – розповів Гвардіола.

Після перемоги над Лестером Сіті піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 31 заліковий бал.

У наступному поєдинку "містяни" зустрінуться із Вест Гемом. Матч відбудеться 4 січня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що зустріч із "лисицями" стала ювілейною для іспанського фахівця.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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