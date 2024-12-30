Гвардіола – про перемогу над Лестером: Такі матчі не приносять мені задоволення
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Лестером в матчі 19 туру АПЛ.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Такі перемоги не приносять мені задоволення, я просто відчув деяке полегшення. Сьогодні ми ще раз довели, що не можемо витримати всі 90 хвилин матчу в одному темпі.
Ми дуже далекі від перемоги в АПЛ. У нас немає шансів, нам потрібно дивитись на Кубок Англії та топ-4.
Матч проти Манчестер Юнайтед зламав нас. Потім були дуже важкі ігри проти Евертона та Астон Вілли", – розповів Гвардіола.
Після перемоги над Лестером Сіті піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 31 заліковий бал.
У наступному поєдинку "містяни" зустрінуться із Вест Гемом. Матч відбудеться 4 січня 2025 року.
Раніше повідомлялось, що зустріч із "лисицями" стала ювілейною для іспанського фахівця.