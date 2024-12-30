Гвардіола – про перемогу над Лестером: Такі матчі не приносять мені задоволення

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Лестером в матчі 19 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Такі перемоги не приносять мені задоволення, я просто відчув деяке полегшення. Сьогодні ми ще раз довели, що не можемо витримати всі 90 хвилин матчу в одному темпі.

Ми дуже далекі від перемоги в АПЛ. У нас немає шансів, нам потрібно дивитись на Кубок Англії та топ-4.

Матч проти Манчестер Юнайтед зламав нас. Потім були дуже важкі ігри проти Евертона та Астон Вілли", – розповів Гвардіола.