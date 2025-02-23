Реал Луніна прийме Жирону Циганкова в 25 турі Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images
Сьогодні, 23 лютого, відбудеться чотири поєдинки в межах 25 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
У центральному матчі ігрового дня чинний чемпіон, мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, прийматиме Жирону Віктора Циганкова.
Окрім того, Атлетик зустрінеться з Вальядолідом, Бетіс завітає в гості до Хетафе, а Сосьєдад зіграє з Леганесом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 лютого, 25 тур
15:00. Атлетик – Вальядолід
17:00. Реал Мадрид – Жирона
19:30. Хетафе – Бетіс
22:00. Сосьєдад – Леганес
Напередодні Барселона перемогла Лас-Пальмас та повернулася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.