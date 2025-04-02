Ла Ліга: У Барселони ніколи не було фінансових можливостей та прав реєструвати Ольмо та Віктора

Ла Ліга вважає, що у Барселони ніколи не було місця в зарплатній відомості, щоб дозволити собі зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Цю заяву вищий іспанський дивізіон опублікував на своєму сайті.

Ліга поставила під сумнів угоду про продаж VIP-місць на стадіоні "Камп Ноу" на 100 мільйонів євро, яка призвела до того, що в січні Вища спортивна рада (CSD) дозволила каталонцям тимчасово зареєструвати гравців.

Керівництво ліги збирається подати офіційну скаргу до Інституту бухгалтерського обліку та аудиту (ICAC) на аудитора, якого Барселона використовувала для перевірки угоди щодо продажу VIP-місць на арені, що перебуває на стадії реконструкції.

Угода не була відображена у звітності клубу за сезон-2024/25, яку минулого тижня "синьо-гранатові" подали до Ла Ліги, і яка була затверджена іншим аудитором.

"Фінансова звітність показує, що ні 31 грудня 2024 року, ні 3 січня 2025 року, ні після цієї дати Барселона не мала можливості зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора", – йдеться у заяві.

Ла Ліга додає, що згодом вона повідомила клуб про "скорочення ліміту витрат", який у лютому зріс до 463 мільйонів євро.

CSD має прийняти остаточне рішення до 7 квітня про те, чи слід анулювати реєстрацію Ольмо та Віктора до кінця сезону.