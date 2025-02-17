Ла Ліга сумнівається в чесності продажу Барселоною VIP-місць на Камп Ноу

Керівництво Ла Ліги ставить під сумнів продаж Барселоною місць у VIP-ложах на стадіоні "Камп Ноу".

Про це повідомляє AS з посиланням на El Confidencial.

Хав'єр Тебас, який очолює чемпіонат Іспанії, не впевнений у чесності цієї угоди, що дозволила каталонцям зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/2025.

Занепокоєння в Ла Ліги викликає те, що дохід у розмірі 28 млн євро надійшов від компанії New Era Visionary Group з ОАЕ, яка є телекомунікаційним партнером Барселони.

Керівництво іспанського чемпіонату вважає, що надмірні зв'язки New Era Visionary Group з оточенням клубу є підозрілими.

Звинувачення були подані до Вищої ради спортивних змагань, про можливі санкції у разі доведення вини Барселони не повідомляється.

Нещодавно повідомлялося, що у конфронтацію з Ла Лігою може піти й мадридський Реал. "Вершкові" розглядає можливість змінити чемпіонат через протистояння з суддями, президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом та іншими клубами чемпіонату.