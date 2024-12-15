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Анчелотті: Минулого сезону ми не виграли в Райо на виїзді, але виграли Ла Лігу

Микола Дендак — 15 грудня 2024, 12:23
Анчелотті: Минулого сезону ми не виграли в Райо на виїзді, але виграли Ла Лігу
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував втрату очок у матчі з Райо Вальєкано, нагадавши, що минулого сезону "вершкові" теж не перемогли цю команду, проте виграли Ла Лігу.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Минулого року ми не виграли у Райо на виїзді, а виграли Ла Лігу. 2025 рік може стати великим роком для Реала. Коли повернуться всі травмовані гравці, команда буде набагато кращою", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок 17 туру Ла Ліги між Реалом та Райо Вальєкано завершився гольовою нічиєю. Команда Анчелотті залишилася другою в турнірній таблиці, однак може її втратити у разі перемоги Атлетико, який сьогодні, 15 грудня, зіграє проти Хетафе.

Напередодні мадридці дізналися суперника у фіналі Міжконтинентального кубку.

Райо Вальєкано Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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