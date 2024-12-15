Анчелотті: Минулого сезону ми не виграли в Райо на виїзді, але виграли Ла Лігу

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував втрату очок у матчі з Райо Вальєкано, нагадавши, що минулого сезону "вершкові" теж не перемогли цю команду, проте виграли Ла Лігу.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Минулого року ми не виграли у Райо на виїзді, а виграли Ла Лігу. 2025 рік може стати великим роком для Реала. Коли повернуться всі травмовані гравці, команда буде набагато кращою", – сказав наставник.

⚪️❗️ Ancelotti: “Last year, we didn't win against Rayo away and we won La Liga”.



“2025 can be a great year for Real Madrid. When all the injured players are back, the team will be much better”. pic.twitter.com/S10bDfmQ0d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

Нагадаємо, поєдинок 17 туру Ла Ліги між Реалом та Райо Вальєкано завершився гольовою нічиєю. Команда Анчелотті залишилася другою в турнірній таблиці, однак може її втратити у разі перемоги Атлетико, який сьогодні, 15 грудня, зіграє проти Хетафе.

Напередодні мадридці дізналися суперника у фіналі Міжконтинентального кубку.