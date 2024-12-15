Анчелотті: Минулого сезону ми не виграли в Райо на виїзді, але виграли Ла Лігу
Карло Анчелотті
ФК Реал
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував втрату очок у матчі з Райо Вальєкано, нагадавши, що минулого сезону "вершкові" теж не перемогли цю команду, проте виграли Ла Лігу.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Минулого року ми не виграли у Райо на виїзді, а виграли Ла Лігу. 2025 рік може стати великим роком для Реала. Коли повернуться всі травмовані гравці, команда буде набагато кращою", – сказав наставник.
Нагадаємо, поєдинок 17 туру Ла Ліги між Реалом та Райо Вальєкано завершився гольовою нічиєю. Команда Анчелотті залишилася другою в турнірній таблиці, однак може її втратити у разі перемоги Атлетико, який сьогодні, 15 грудня, зіграє проти Хетафе.
Напередодні мадридці дізналися суперника у фіналі Міжконтинентального кубку.