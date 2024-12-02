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Осасуна та Севілья не визначили сильнішого в останньому матчі 15 туру Ла Ліги

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 23:53
Осасуна та Севілья не визначили сильнішого в останньому матчі 15 туру Ла Ліги
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У понеділок, 2 грудня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" Севілья приймала Осасуну в межах 15 туру Ла Ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Довгий час на табло були нулі, аж поки на 70-й хвилині лідер гостей Анте Будімір не порушив паритет. Господарі не знітилися і досить швидко відновили статус-кво – нападник Доде Лукебакіо зумів пробити Серхіо Ерреру.

До кінця гри жодна з команд більше не забивала.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
15 тур, 2 грудня

Севілья – Осасуна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Будімір (70), 1:1 – Лукебакіо (73)

Тепер у Севільї 19 очок і 11-те місце. Осасуна набрала на 4 бали більше, що дозволяє йти на сьомій позиції в турнірній таблиці.

Напередодні мадридський Реал завдяки голам Беллінгема та Мбаппе обіграв Хетафе.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна результати матчів Севілья

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