Реал Луніна прийме Вільярреал: розклад матчів 9 туру Ла Ліги

Сьогодні, 5 жовтня, відбудеться п'ять матчів дев'ятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Центральний поєдинок пройде у Мадриді, де Реал буде приймати Вільярреал.

Команда Карло Анчелотті на тижні поступилася у Лізі чемпіонів французькому Ліллю, тому матиме мотивацію реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Український голкіпер Андрій Лунін, швидше за все, вийде у стартовому складі, оскільки Тібо Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

9 тур, 5 жовтня

15:00. Еспаньйол – Мальорка

17:15. Хетафе – Осасуна

19:30. Лас-Пальмас – Селта

19:30. Вальядолід – Райо Вальєкано

22:00 Реал – Вільярреал

Нагадаємо, вчора відбулася стартова гра 9 туру між Валенсією та Леганесом. Команди розійшлися миром.