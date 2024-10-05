Реал Луніна прийме Вільярреал: розклад матчів 9 туру Ла Ліги
Сьогодні, 5 жовтня, відбудеться п'ять матчів дев'ятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.
Центральний поєдинок пройде у Мадриді, де Реал буде приймати Вільярреал.
Команда Карло Анчелотті на тижні поступилася у Лізі чемпіонів французькому Ліллю, тому матиме мотивацію реабілітуватися перед власними вболівальниками.
Український голкіпер Андрій Лунін, швидше за все, вийде у стартовому складі, оскільки Тібо Куртуа вибув з гри до завершення міжнародної павзи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
9 тур, 5 жовтня
15:00. Еспаньйол – Мальорка
17:15. Хетафе – Осасуна
19:30. Лас-Пальмас – Селта
19:30. Вальядолід – Райо Вальєкано
22:00 Реал – Вільярреал
Нагадаємо, вчора відбулася стартова гра 9 туру між Валенсією та Леганесом. Команди розійшлися миром.