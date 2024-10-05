Один удар у площину на дві команди: Валенсія та Леганес відкрили 9 тур Ла Ліги нудними нулями

Леганес та Валенсія розписали нульову нічию в матчі-відкритті 9 туру іспанської Ла Ліги.

Команди показали далеко не найяскравішу гру. За більш ніж 90 хвилин було нанесено лише один удар у площину воріт.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9 тур, 5 жовтня

Леганес – Валенсія 0:0

Обережний стиль поки не приносить результату ні Леганесу, ні Валенсії. У перших 9 турах команди здобули по одній перемозі. Леганес йде трохи вище завдяки більшій кількості нічиїх, а "летючі миші" взагалі перебувають у зоні вильоту.