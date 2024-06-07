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Кварцяний: Не будуть зараз наші футболісти вбиватися

Игорь Чернявский — 7 червня, 13:30
Кварцяний: Не будуть зараз наші футболісти вбиватися

Екстренер Волині Віталій Кварцяний вважає, що гравці збірної України не будуть викладатися на всі 100% у товариських матчах перед Євро-2024.

Своїми очікуваннями від спарингу проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 7 червня, Кварцяний поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Знаєте, я думаю, що нас очікує щось подібне до гри проти Німеччини у виконанні України й у матчі з Польщею. Хоча, сподіваюсь, гра нашої команди буде агресивнішою. Щодо поляків, то і вони мають бути більш зарядженими, ніж німці.

Просто, ви ж розумієте, Сергій Ребров у цих от товариських матчах перевіряє, аналізує гравців. Йому треба по можливості переглянути всіх, кого викликав. І не на тренуваннях, а саме у грі.

Хоча, давайте будемо відвертими, у контрольних іграх хлопці не будуть іти на фізичний контакт, стелитися у підкатах. Кому треба отримати травму в товариському матчі і потім пропустити чемпіонат Європи?

Якщо вже віддавати здоров’я, то потрібно це робити за щось. Не будуть зараз наші футболісти вбиватися і викладатися на сто відсотків", — сказав Кварцяний.

Початок сьогоднішнього матчу запланований на 21:45. Нагадаємо, в попередній зустрічі команда Сергія Реброва втримала безгольову нічию з Німеччиною.

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