Кварцяний: Не будуть зараз наші футболісти вбиватися

Екстренер Волині Віталій Кварцяний вважає, що гравці збірної України не будуть викладатися на всі 100% у товариських матчах перед Євро-2024.

Своїми очікуваннями від спарингу проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 7 червня, Кварцяний поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Знаєте, я думаю, що нас очікує щось подібне до гри проти Німеччини у виконанні України й у матчі з Польщею. Хоча, сподіваюсь, гра нашої команди буде агресивнішою. Щодо поляків, то і вони мають бути більш зарядженими, ніж німці. Просто, ви ж розумієте, Сергій Ребров у цих от товариських матчах перевіряє, аналізує гравців. Йому треба по можливості переглянути всіх, кого викликав. І не на тренуваннях, а саме у грі. Хоча, давайте будемо відвертими, у контрольних іграх хлопці не будуть іти на фізичний контакт, стелитися у підкатах. Кому треба отримати травму в товариському матчі і потім пропустити чемпіонат Європи? Якщо вже віддавати здоров’я, то потрібно це робити за щось. Не будуть зараз наші футболісти вбиватися і викладатися на сто відсотків", — сказав Кварцяний.

Початок сьогоднішнього матчу запланований на 21:45. Нагадаємо, в попередній зустрічі команда Сергія Реброва втримала безгольову нічию з Німеччиною.