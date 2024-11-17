Кварцяний: Якби у футболі рахували очки, як у боксі, то Україна перемогла б за записками суддів

Легендарний тренер Віталій Кварцяний вважає, що якби у футболі результат визначався так само, як і в боксі, то в матчі з Грузією судді присудили б перемогу Україні.

Таку думку екснаставник Волині висловив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Повноцінній грі обох команд заводила погода. Ми не побачили в усій красі ні Україну, ні Грузію. Проте на сухому газоні нашій команді було б тяжче грати.

Як на мене, грузини працюють з м’ячем у центрі поля, ніж наші хлопці: обіграти, рухатись жвавіше, в стіночку зіграти. Не було в України швидкого футболу в серединці. До матчу багато хто сказав, що наша команда повинна зробити все для перемоги.

Всі чекали на перемогу. Не вийшло… Шкода, що нічия, але ж могли й програти, якби Кварацхелія не в поперечину, а сітку воріт влучив. А так, шанси на вихід ще є. Щодо гри загалом, то, якби у футболі рахували очки, як у боксі, то Україна перемогла б у записках суддів", – сказав Кварцяний.