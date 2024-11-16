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Збірна України відкрила рахунок завдяки автоголу після прострілу Мудрика

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 19:17
Збірна України відкрила рахунок завдяки автоголу після прострілу Мудрика

Збірна України забила швидкий гол у ворота Грузії у 5 турі Ліги націй.

"Жовто-сині" вибігли у стрімку контратаку після кутового, у результаті якої Соломон Квірквеля переправив м’яч у свої ворота.

Гольову атаку розігнав Георгій Судаков. Підловивши суперника на помилці, він віддав на хід Михайлу Мудрику, а той прострілив на дальню стійку. Квірквелія намагався заблокувати передачу, але зробив тільки гірше для своєї команди.

Чемпіон веде текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, в першому матчі між командами, перемогу збірній України приніс дальній удар Мудрика.

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