Кварацхелією цікавляться три європейські гранди

Півзахисник італійського Наполі Хвіча Кварацхелія потрапив у сферу інтересів Барселони, ПСЖ та Ліверпуля.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, всі три клуби прагнуть забезпечитися послугами грузинського гравця на літньому трансферному ринку 2025 року, а його ринкова вартість робить його одним із найбажаніших гравців наступного року.

Зазначається, що найбільше шансів на підписання Кварацхелії мають каталонці та парижани, оскільки "червоні" не надають грузину пріоритетного місця у своїх трансферних списках.

У сезоні-2023/24 Кварацхелія провів на полі 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 9 асистами. Його вартість портал Transfermarkt оцінює у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 10 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного гравця.