Кварацхелія відхилив пропозицію Наполі
Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія призупинив переговори з Наполі щодо нового контракту.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Напередодні президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з вінгером та запропонував йому контракт до 2029 року із зарплатою в 5 млн євро на рік, яка до закінчення терміну може зрости до 7 мільйонів.
За підсумками переговорів Кварацхелія не погодився продовження угоди. Вінгер вирішив призупинити процес до закінчення Євро-2024.
Раніше батько та агент футболіста сказав, що не хоче бачити сина в Наполі. Він наголосив на нестабільній ситуації в середині клубу, підкресливши, що Хвіча працював з 4 тренерами за 1 рік.
Напередодні збірна Грузії з Кварацхелією обіграла Португалію та вийшов в плей-оф Євро-2024, де зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у неділю, 30 червня, о 22:00 за київським часом.