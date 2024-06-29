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Кварацхелія відхилив пропозицію Наполі

— 29 червня, 17:15
Кварацхелія відхилив пропозицію Наполі

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія призупинив переговори з Наполі щодо нового контракту.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Напередодні президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з вінгером та запропонував йому контракт до 2029 року із зарплатою в 5 млн євро на рік, яка до закінчення терміну може зрости до 7 мільйонів.

За підсумками переговорів Кварацхелія не погодився продовження угоди. Вінгер вирішив призупинити процес до закінчення Євро-2024.

Раніше батько та агент футболіста сказав, що не хоче бачити сина в Наполі. Він наголосив на нестабільній ситуації в середині клубу, підкресливши, що Хвіча працював з 4 тренерами за 1 рік.

Напередодні збірна Грузії з Кварацхелією обіграла Португалію та вийшов в плей-оф Євро-2024, де зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у неділю, 30 червня, о 22:00 за київським часом.

Де Лаурентіс Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Хвіча Кварацхелія

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