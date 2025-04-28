Кварацхелія розповів, чим його найбільше вразив Луїс Енріке

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія розповів про роботу з головним тренером парижан Луїсом Енріке.

Лідера збірної Грузії цитує пресслужба УЄФА.

"Роль тренера неймовірно важлива в кар'єрі футболіста. Найбільше мене вразили його людські якості та ставлення до гравців. Коли хтось підходить до вас спокійно і дохідливо все пояснює, гравець намагається більше засвоїти і зіграти ще краще.

І на полі, і за його межами Луїс Енріке дає відчути, що ти маєш віддати всі сили – заради нього, клубу і всіх уболівальників. Він з великою повагою ставиться до гравців і чітко доносить свої ідеї. Але найбільше мене вразила його людяність", – заявив вінгер.