Куртуа повернувся до тренувань з Реалом

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, 1 листопада, воротар та Родріго займалися індивідуально.

Бельгієць отримав травму 23 жовтня. Очікувалося, що він пропустить до двох тижнів. Через пошкодження футболіст не грав проти Барселони. Замість Тібо в основі з'явився українець Андрій Лунін, який пропусти чотири голи від каталонців. Після матчу Куртуа став на захист свого колеги

Нагадаємо, що вихідними "бланкос" мали грати матч чемпіонату Іспанії проти Валенсії, але гру вирішили перенести через стихійне лихо.