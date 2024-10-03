Куртуа не отримає дискваліфікацію за провокацію фанів Атлетико

Бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не буде дискваліфікований за провокацію фанатів Атлетико під час дербі у 8 турі Ла Ліги.

Про це повідомляє 20minutos.es з посиланням на комітет з питань змагань іспанської федерації футболу.

За інформацією джерела, попри наполягання Атлетико про введення санкцій щодо провокативних дій Куртуа, бельгійця не буде покарано. У резолюції комітету з питань змагань іспанської федерації футболу цю пропозицію відхилили.

"Ці об'єктивні факти абсолютно неприйнятні, і звинувачення клубу Атлетико Мадрид щодо будь-яких типів попередніх дій не можуть бути визнані" – йдеться у резолюції комітету.

Зазначається, що покараними будуть самі "матрацники". Клуб заплатить штраф у розмірі 45 тисяч євро та закриє одну із трибун свого стадіону на три матчі. Причиною цього стала жахлива поведінка вболівальників, які закидали Куртуа запальничками та сміттям, через що матч був навіть зупинений головним рефері.

"Хоча це акція нерепрезентативної частини вболівальників клубу, Атлетико Мадрид не вжив достатніх заходів, щоб запобігти таким серйозним інцидентам у самій масовій акції", – резолюція.

Нагадаємо, Атлетико зміг вирвати нічию у дербі з Реалом, у доданий час Корреа врятував свою команду від поразки.