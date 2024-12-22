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Дебютант Другої ліги підписав вихованця Шахтаря та ще двох футболістів

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 10:50
Дебютант Другої ліги підписав вихованця Шахтаря та ще двох футболістів
fckulykiv-bilka.com.ua

Новачок Другої ліги України клуб Куликів-Білка оголосив про підписання трьох гравців.

Про це повідомила пресслужба клуба зі Львівщини.

Так, команду поповнили захисник Микола Квасний та півзахисники Данило Волков та Едвард Кобак.

29-річний Микола Квасний виступав за Ворсклу, ФК Львів, Інгулець,Верес, а останнім його клубом був представник Першої ліги Агробізнес

22-річний Данило Волков є вихованцем Академії футболу Скала Моршин. Окрім виступів у молодіжних складах Волині та Руха, має досвід виступів у Другій та Першій лізі за Мункач Мукачево та Агробізнес, з якого і перейшов у нову команду.

22-річний Едвард Кобак є вихованцем Шахтаря, у структурі якого перебував на протязі чотирьох років та брав участь у матчах юнацької ліги УЄФА. Також залучався до лав юнацької збірної України та виступав у складі Миная у Прем’єр-лізі України. Останнім клубом гравця був представник Другої ліги – київський Локомотив.

На зимову пазу львівський клуб пішов на 3-му місці в групі А Другої ліги. В активі команди 21 набраний бал за 12 зіграних матчів.

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