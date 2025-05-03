Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику в 16 турі Другої ліги
У суботу, 3 травня, відбулося 4 поєдинки 16 туру Другої ліги України з футболу сезону 2024/25.
Так, у групі А Рух-2 зіграв унічию з ФК Реал-Фарма, водночас Пробій впевнено переграв другу команду житомирського Полісся.
У групі В Гірник-Спорт переміг вінницьку Ниву, а Вільхівці розгромили Куликів-Білка.
Друга ліга України
16 тур, 3 травня
Група А
Реал-Фарма – Рух 2 0:0
Пробій Городенка – Полісся 2 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 2 Редульський, 1:1 – 53 Авраменко, 2:1 – 55 Дриган, 3:1 – 63 Харук
Група В
Гірник-Спорт – Нива Вінниця 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 33 Катеринка
Вільхівці – Куликів-Білка 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 35 Панасенко (пен), 2:0 – 37 Шестаков, 3:0 – 63 Шестаков
Нагадаємо, вчора, 2 травня, Скала 1911 здолала Реверу 1908.