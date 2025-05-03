Пробій переграв Полісся-2, Нива програла Гірнику в 16 турі Другої ліги

У суботу, 3 травня, відбулося 4 поєдинки 16 туру Другої ліги України з футболу сезону 2024/25.

Так, у групі А Рух-2 зіграв унічию з ФК Реал-Фарма, водночас Пробій впевнено переграв другу команду житомирського Полісся.

У групі В Гірник-Спорт переміг вінницьку Ниву, а Вільхівці розгромили Куликів-Білка.

Друга ліга України

16 тур, 3 травня

Група А

Реал-Фарма – Рух 2 0:0

Пробій Городенка – Полісся 2 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Редульський, 1:1 – 53 Авраменко, 2:1 – 55 Дриган, 3:1 – 63 Харук

Standings provided by Sofascore

Група В

Гірник-Спорт – Нива Вінниця 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 33 Катеринка

Вільхівці – Куликів-Білка 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 35 Панасенко (пен), 2:0 – 37 Шестаков, 3:0 – 63 Шестаков

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 2 травня, Скала 1911 здолала Реверу 1908.