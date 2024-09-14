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Кухаревич забив дебютний гол у чемпіонаті Шотландії

Олексій Мурзак — 14 вересня, 23:06
Кухаревич забив дебютний гол у чемпіонаті Шотландії
Микола Кухаревич
Getty Images

14 вересня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату Шотландії між клубами Гіберніан та Сент-Джонстон.

У стартовому складі господарів вийшов українець Микола Кухаревич, який зумів відкрити рахунок у матчі на 45-й хвилині.

Гіберніан у підсумку переміг 2:0, а Кухаревич провів на полі 83 хвилини.

Чемпіонат Шотландії з футболу
5 тур, 14 вересня

Гіберніан – Сент-Джонс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кухаревич, 2:0 - 72 Бойл

Для Кухаревича цей гол став дебютним у чемпіонаті Шотландії. Раніше українець забивав Селтіку в Кубку Ліги.

Кухаревич

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