Кухаревич забив дебютний гол у чемпіонаті Шотландії

14 вересня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату Шотландії між клубами Гіберніан та Сент-Джонстон.

У стартовому складі господарів вийшов українець Микола Кухаревич, який зумів відкрити рахунок у матчі на 45-й хвилині.

Гіберніан у підсумку переміг 2:0, а Кухаревич провів на полі 83 хвилини.

Чемпіонат Шотландії з футболу

5 тур, 14 вересня

Гіберніан – Сент-Джонс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Кухаревич, 2:0 - 72 Бойл

Для Кухаревича цей гол став дебютним у чемпіонаті Шотландії. Раніше українець забивав Селтіку в Кубку Ліги.