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Кухаревич потрапив до команди тижня Премʼєршипа за версією WhoScored

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 13:20
Кухаревич потрапив до команди тижня Премʼєршипа за версією WhoScored
Микола Кухаревич
Getty images

Український нападник Гіберніана Микола Кухаревич потрапив у символічну збірну тридцять п'ятого туру шотландської Прем'єр-ліги-2024/25.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Форвард допоміг своєму клубу обіграти Данді Юнайтед (3:1), забивши гол. За це, а також активну гру в цілому, він отримав оцінку 7,8 балів.

23-річний Кухаревич грає за клуб з Единбургу на правах оренди. Українець належить англійському Свонсі. Цього сезону за Гіберніан Микола забив 6 голів за 25 поєдинків.

Гіберніан за три тури до фінішу посідає третє місце в чемпіонаті Шотландії. "Біло-зелені" на три очки випереджають Абердін.

Зазначимо, що Кухаревич цього сезону вже потрапляв у збірну тижня місцевої ліги. 

Кухаревич Чемпіонат Шотландії Гіберніан

Кухаревич

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