Кухаревич потрапив до команди тижня Премʼєршипа за версією WhoScored

Український нападник Гіберніана Микола Кухаревич потрапив у символічну збірну тридцять п'ятого туру шотландської Прем'єр-ліги-2024/25.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Форвард допоміг своєму клубу обіграти Данді Юнайтед (3:1), забивши гол. За це, а також активну гру в цілому, він отримав оцінку 7,8 балів.

23-річний Кухаревич грає за клуб з Единбургу на правах оренди. Українець належить англійському Свонсі. Цього сезону за Гіберніан Микола забив 6 голів за 25 поєдинків.

Гіберніан за три тури до фінішу посідає третє місце в чемпіонаті Шотландії. "Біло-зелені" на три очки випереджають Абердін.

Зазначимо, що Кухаревич цього сезону вже потрапляв у збірну тижня місцевої ліги.