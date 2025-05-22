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Кухаревич: Готовий провести наступний сезон у Свонсі

Олег Дідух — 22 травня 2025, 10:46
Кухаревич: Готовий провести наступний сезон у Свонсі
Микола Кухаревич
Getty Images

Український нападник Свонсі Микола Кухаревич, який проводить нинішній сезон на правах оренди у Хіберніані, зізнався, що готовий залишитися в шотландському клубі ще на один рік.

23-річного форварда цитує Український футбол.

"Я би розглянув цю можливість якщо вона трапиться, адже я повністю адаптований до команди та, звичайно, є велике бажання відчути смак єврокубків разом з клубом та фанатами, від яких я постійно відчував шалену підтримку. Однак, в мене є діючий контракт із Свонсі, то ж я із задоволенням готовий провести наступний сезон там", – заявив форвард.

У поточному сезоні на рахунку Кухаревича 7 голів у 28 матчах за Хіберніан у всіх турнірах. Його контракт зі Свонсі розрахований до літа 2026 року.

Кухаревич Свонсі Хіберніан

Кухаревич

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