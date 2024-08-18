Кухаревич забив Селтіку видовищний гол головою

В матчі Кубку шотландської ліги (офіційна назва турніру з цього сезону — Premier Sports Cup) Селтік — Гіберніан 23-річний нападник Гібс українець Микола Кухаревич, за рахунку 2:0 на користь чинних чемпіонів Шотландії, скоротив розрив у рахунку, забивши видовищний гол головою за 5 хвилин до кінця першого тайму.

Причому після забитого голу рефері Кевін Кленсі передивлявся повтор ігрового моменту — у нього виникла підозра, що м’яч забито з положення поза грою. Але в підсумку суддя зафіксував взяття воріт.

За свої антропометричні дані (зріст 193 см, вага 79 кг) Миколу в команді називають Big Myko's (Великий Мико), він виступає під 99-м номером. Трансфер уродженця Рівненської області належить англійському Суонсі Сіті. З цього сезону Кухаревич на правах оренди виступає за Гіберніан, за який грав в сезоні-2022/23.

В цьому сезоні в чемпіонаті Шотландії грають два українці. Окрім Кухаревича, за Сент-Джонсон виступає 22-річний півзахисник Макс Кучерявий. Уродженець Києва грає за Сент-Джонстон з 2021 року (з перервами на оренду), — передає з Celtic Park кореспондент Чемпіона Максим Розенко.