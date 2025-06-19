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Я знаю, що приєднуюся до великого клубу: Кухаревич – про свій перехід до Слована

Олексій Мурзак — 19 червня 2025, 21:22
Я знаю, що приєднуюся до великого клубу: Кухаревич – про свій перехід до Слована
skslovan.com

Український нападник Микола Кухаревич прокоментував свій перехід до братиславського Слована, наголосивши, що радий прийняти новий виклик.

Слова гравця наводить пресслужба словацького клубу.

"Я провів найкращий сезон у своїй кар'єрі, посівши третє місце в чемпіонаті Шотландії. Я радий прийняти новий виклик у Словані. Я знаю, що приєднуюся до великого клубу. Я бачив їхні матчі в Лізі чемпіонів.

Мені вдалося побачити "Тегельне поле" і Братиславу, стадіон і місто прекрасні. Я хочу розвивати свої сильні сторони, забивати голи і бути корисним для команди. Я з нетерпінням чекаю цей новий етап і те, що буде далі", - сказав Кухаревич.

Нагадаємо, 23-річний форвард підписав 3-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон Кузаревич провів на правах оренди за Гіберніан. В його активі 28 матчів та 7 голів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 1.2 мільйона євро.

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