Кухаревич пішов у оренду напередодні старту нового сезону

Український нападник Микола Кухаревич перейшов на правах оренди зі Свонсі в Гіберніан.

Про це Свонсі повідомив на своєму офіційному сайті.

Орендна угода між англійським та шотландським клубами розрахована на один сезон. Зазначимо, що 23-річний форвард вже виступав за Гіберніан.

У сезоні-2022/23 він провів за цю команду 15 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист. Більшу частину тієї кампанії Микола пропустив через травму, після чого повернувся у французький Труа.

Увесь минулий сезон Кухаревич провів у Свонсі, але так і не зміг закріпитися у стартовому складі. Вихованець луцької Волині взяв участь у 10 матчах Чемпіоншипу та відзначився лише одним голом.

Новий сезон для старої-нової команди Кухаревича розпочнеться вже завтра, 4 липня — Гіберніан зіграє на виїзді проти Сент-Міррена. А в другому турі "гібс" прийматимуть чинного чемпіона Шотландії — Селтік.