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Кудрівка звільнила головного тренера

Олександр Булава — 3 вересня, 20:10
Кудрівка звільнила головного тренера
Роман Локтіонов
ФК Кудрівка

Клуб Першої ліги Кудрівка звільнив головного тренера Романа Локтіонова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також клуб покинув його помічник — Дмитро Назаренко. Виконувачем обов'язки головного тренера призначений Василь Баранов.

Локтіонов очолив Кудрівку у листопаді минулого року. Минулого сезоні команді під його керівництвом боролася у чемпіонській групі Першої ліги України та завершила сезон на 6-му місці.

Наразі Кудрівка після чотирьох турів йде п'ятою в турнірній таблиці — в активі команди перемога, нічия та дві поразки.

Чемпіонат України, Перша ліга Кудрівка

Кудрівка

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