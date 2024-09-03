Кудрівка звільнила головного тренера

Клуб Першої ліги Кудрівка звільнив головного тренера Романа Локтіонова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також клуб покинув його помічник — Дмитро Назаренко. Виконувачем обов'язки головного тренера призначений Василь Баранов.

Локтіонов очолив Кудрівку у листопаді минулого року. Минулого сезоні команді під його керівництвом боролася у чемпіонській групі Першої ліги України та завершила сезон на 6-му місці.

Наразі Кудрівка після чотирьох турів йде п'ятою в турнірній таблиці — в активі команди перемога, нічия та дві поразки.