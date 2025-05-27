Лівий берег – Металіст 1925: де дивитися перший матч за право грати в УПЛ

Столичний Лівий берег та харківський Металіст 1925 розіграють між собою право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

Перший поєдинок відбудеться у четвер, 29 травня, на стадіоні Лівого берега в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Лівий берег посів 14 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Віталія Первака за 30 турів 7 перемог, 5 нічиїх та 18 поразок (26 очок). 12-й ЛНЗ випередив киян на 5 балів. В останньому турі Лівий берег програв Оболоні.

Металіст 1925 є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 3 сходинку, пустивши вперед Епіцентр та Полтаву (вийшли в УПЛ напряму).