Кудрівка та Діназ розписали нульову нічию в 2 турі Першої ліги

Сьогодні, 18 серпня, Кудрівка та Діназ закрили програму 2 туру Першої ліги-2024/25.

Команди з Київської області розписали нульову нічию.

Чемпіонат України — Перша ліга



2 тур, 18 серпня

Кудрівка — Діназ 0:0

Для Діназа це був перший матч у новому розіграшу Першої ліги, адже стартовий тур команда пропускала. Кудрівка здобула перше очко — в першому турі підопічні Романа Локтіонова мінімально поступилися ЮКСА.

З результатами інших матчів Першої ліги можна ознайомитися за цим посиланням.