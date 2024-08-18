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Кудрівка та Діназ розписали нульову нічию в 2 турі Першої ліги

Ігор Чернявський — 18 серпня, 14:56
Кудрівка та Діназ розписали нульову нічию в 2 турі Першої ліги

Сьогодні, 18 серпня, Кудрівка та Діназ закрили програму 2 туру Першої ліги-2024/25.

Команди з Київської області розписали нульову нічию.

Чемпіонат України — Перша ліга

2 тур, 18 серпня

Кудрівка — Діназ 0:0

Для Діназа це був перший матч у новому розіграшу Першої ліги, адже стартовий тур команда пропускала. Кудрівка здобула перше очко — в першому турі підопічні Романа Локтіонова мінімально поступилися ЮКСА.

З результатами інших матчів Першої ліги можна ознайомитися за цим посиланням.

Діназ Чемпіонат України, Перша ліга Кудрівка

Кудрівка

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