Кудрівка та Діназ розписали нульову нічию в 2 турі Першої ліги
Сьогодні, 18 серпня, Кудрівка та Діназ закрили програму 2 туру Першої ліги-2024/25.
Команди з Київської області розписали нульову нічию.
Чемпіонат України — Перша ліга
2 тур, 18 серпня
Кудрівка — Діназ 0:0
Для Діназа це був перший матч у новому розіграшу Першої ліги, адже стартовий тур команда пропускала. Кудрівка здобула перше очко — в першому турі підопічні Романа Локтіонова мінімально поступилися ЮКСА.
З результатами інших матчів Першої ліги можна ознайомитися за цим посиланням.