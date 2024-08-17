Вікторія переграла МФК Металург: результати 2 туру Першої ліги

Сьогодні, 17 серпня, відбулися матчі 2 туру Першої ліги-2024/25.

Сумська Вікторія на виїзді обіграла запорізький МФК Металург та здобула перші очки у сезоні.

Чемпіонат України — Перша ліга

2 тур, 17 серпня

МФК Металург — Вікторія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Лебеденко, 1:1 - 47 Буряк, 1:2 - 49 Євпак, 1:3 - 54 Рябий

Сьогодні відбудуться ще декілька матчів:

13:30 Кремінь — Металіст 1925

14:00 ЮКСА — СК Полтава

16:00 Буковина — Агробізнес

16:30 Металіст — Поділля

Напередодні закарпатський Минай у першому для себе матчі сезону розібрався з Прикарпаттям, а тернопільська Нива дотиснула Хуст.