Вікторія переграла МФК Металург: результати 2 туру Першої ліги
Сьогодні, 17 серпня, відбулися матчі 2 туру Першої ліги-2024/25.
Сумська Вікторія на виїзді обіграла запорізький МФК Металург та здобула перші очки у сезоні.
Чемпіонат України — Перша ліга
2 тур, 17 серпня
МФК Металург — Вікторія 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Лебеденко, 1:1 - 47 Буряк, 1:2 - 49 Євпак, 1:3 - 54 Рябий
Сьогодні відбудуться ще декілька матчів:
13:30 Кремінь — Металіст 1925
14:00 ЮКСА — СК Полтава
16:00 Буковина — Агробізнес
16:30 Металіст — Поділля
Напередодні закарпатський Минай у першому для себе матчі сезону розібрався з Прикарпаттям, а тернопільська Нива дотиснула Хуст.