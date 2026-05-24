Динамо – Кудрівка: прогноз букмекерів на матч останнього туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Динамо вдома прийматиме Кудрівку.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,28. Нічия – 6,00. Виграш гостей – 10,00.

Поєдинок відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Востаннє команди грали між собою в офіційному протистоянні 6 грудня 2025 року. Тоді кияни здобули перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці, а Кудрівка – 13-те. Вони мають у своєму активі 54 і 28 очок відповідно.

