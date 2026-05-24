Динамо – Кудрівка. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

У неділю, 24 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому київське Динамо зустрінеться з Кудрівкою.

Поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського розпочнеться о 13:00.

Матч Динамо – Кудрівка можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, транслюватиметься на OTT-платформі MEGOGO. Також пряма трансляція, організована столичним клубом, буде доступна на "Чемпіоні".

У першому колі суперники зустрічалися 6 грудня 2025 року. Тоді перемогу з рахунком 2:1 здобули"біло-сині". У киян голами відзначилися Піхальонок та Пономаренко, а у Кудрівки влучний удар на рахунку Нагнойного.

У турнірній таблиці УПЛ Динамо посідає 4-те місце, маючи в активі 54 очки. Кудрівка йде 13-ю з 28 набраними балами.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,28. Нічия – 6,00. Виграш гостей – 10,00.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.